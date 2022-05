Braderie de l’Hippodrome Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

2022-05-07 07:00:00 – 2022-05-08 19:00:00 Rue de Triquerville Hippodrome

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Balade animée, plaisir de chiner, joie de trouver l’objet tant convoité, le rendez-vous est pris pour faire de bonnes affaires.

Balade animée, plaisir de chiner, joie de trouver l'objet tant convoité, le rendez-vous est pris pour faire de bonnes affaires.

Restauration sur place, grillades, frites, animations, danses créoles et country, expositions et jeux enfants. Organisé par le Comité de Quartier de la Gare et Hibiscus, avec 110 exposants environ.

Rue de Triquerville Hippodrome Saint-Malo

