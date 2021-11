Braderie de l’art 2021 – 30 ans La Condition Publique – Roubaix, 4 décembre 2021, Roubaix.

Braderie de l’art 2021 – 30 ans

du samedi 4 décembre au dimanche 5 décembre à La Condition Publique – Roubaix

1991 – 2021 = La Braderie de l’Art a toujours 30 ans même après après 2 reports ! Chaque année depuis 1991, la Braderie de l’Art réunit plus de 150 designers et artistes internationaux. Face à eux un « hyper stock » d’objets et matériaux de récupération en tous genres en provenance des entreprises locales partenaires, regroupées sous le label RE-COLLECTE. Les créateurs « transformeurs » créent «en live » et vendent eux-mêmes leurs pièces entre 1 & 300 euros. Vaste atelier temporaire, la Braderie de l’Art est un espace de création libre dédié au recyclage artistique. Les créateurs y revisitent les formes anciennes pour susciter de nouvelles formes et de nouveaux usages et donnent au public l’occasion de vivre une expérience artistique hors-norme.

Gratuité – Entrée sur présentation du pass sanitaire

30 ans de Braderie de l’Art !

La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Roubaix Est Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T19:00:00 2021-12-04T23:59:00;2021-12-05T00:00:00 2021-12-05T02:30:00;2021-12-05T08:30:00 2021-12-05T19:00:00