Braderie de la Résidence Maison des Genêts Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Braderie de la Résidence Maison des Genêts, 14 mai 2022, Villeneuve-d'Ascq. Braderie de la Résidence

Maison des Genêts, le samedi 14 mai à 08:00

**Inscriptions pour les habitants du quartier Résidence :** * Lundi 11 avril 2022 de 14h à 17h * Mardi 12 avril 2022 de 9h à 12h * Mercredi 13 avril 2022 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 * Samedi 16 avril 2022 de 9h00 à 12h00 **Inscriptions pour tous les Villeneuvois :** * Samedi 23 avril 2022 de 9h00 à 12h00 * Lundi 25 avril 2022 de 9h à 12h et de 14h à 17h * Mercredi 27 avril 2022 de 9h à 12h et de 14h à 17h **Inscriptions hors Villeneuve d’Ascq :** * Samedi 30 avril 2022 de 9h00 à 12h00 * Mercredi 4 mai 2022 de 9h00 à 12h00 et de 14h à 17h **Emplacement :** 5€ les 3 mètres **Renseignements :** * Maison des Genêts, 2 rue des Genêts 59650 Villeneuve d’Ascq – Tél. 03 20 91 81 74 * Association Genêts en fête (Mme Lepere) – Tél. 06 67 23 04 25

Sur inscriptions – 5€ les 3 mètres

La Maison des Genêts en partenariat avec l’Association Genêts en fête, organise la Braderie de la Résidence samedi 14 mai 2022 de 8h à 15h. Maison des Genêts 2 Rue des Genêts 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T08:00:00 2022-05-14T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Maison des Genêts Adresse 2 Rue des Genêts 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Maison des Genêts Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Maison des Genêts Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/

Braderie de la Résidence Maison des Genêts 2022-05-14 was last modified: by Braderie de la Résidence Maison des Genêts Maison des Genêts 14 mai 2022 Maison des Genêts Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord