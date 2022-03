Braderie de la Pentecôte 2022 Rue de l’Hommelet 59100 Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

**Rue de l’Hommelet**, rue Pellart, rue de la Paix (jusqu’à la rue Ternaux), rue St-Louis (jusqu’à la rue Lacroix), rue des Sept Ponts (jusqu’à la rue de Flandres), rue de la Vigne (jusqu’à la rue Lacroix), rue Buffon (jusqu’à la rue Drouot) et rue Pierre Dujardin. **Contact inscription** Mohammed ESSAIKOUKI 121 rue de l’hommelet 07 83 73 40 37 [asso.du.npdc@live.fr](mailto:asso.du.npdc@live.fr) Du 02/05/22 au 31/05/22 [Retrouvez dans l’agenda toutes les dates des braderies, brocantes](https://www.ville-roubaix.fr/professionnels/marches-braderies-brocantes/braderies-et-brocantes/)

Gratuit

