**Samedi 18 septembre 2021, la médiathèque organise une grande braderie spéciale Bandes dessinées de 10h à 17h.** La médiathèque retire en effet de ses collections de nombreuses bandes dessinées, histoire de faire de la place aux nouvelles. La bonne nouvelle pour les lecteurs et les collectionneurs : elles seront bradées à 1€ pièce. Des réassorts sont prévus tout au long de la journée. Inutile de se presser à l’ouverture, vous pourrez trouver votre bonheur à toute heure. N’oubliez pas vos sacs ! * Tout à 1 €

Entrée libre avec pass obligatoire

