Pierresvives – Domaine départemental, le samedi 18 septembre à 10:00

Braderie de la Médiathèque ————————– Romans, livres jeunesse, BDS, mangas, CD, issus des collections, vous attendent pour une 2ème vie. Tarif unique 0,5ct • Samedi de 10H à 17H

Tarif unique 0,5ct par objet. Pass sanitaire exigé

Romans, livres jeunesse, BDs, mangas, CD, issus des collections, vous attendent pour une 2ème vie. Pierresvives – Domaine départemental 907 avenue du professeur Blayac, 34086 Montpellier Montpellier Hérault

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00

