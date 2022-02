Braderie de la médiathèque Médiathèque municipale de Wervicq-Sud Wervicq-Sud Catégories d’évènement: Nord

du vendredi 11 mars au samedi 19 mars à Médiathèque municipale de Wervicq-Sud Entrée libre

Les documents désherbés par les bibliothécaires sont proposés à la vente pendant cette Semaine de la Langue Française. La somme récoltée permettra l’achat de plus de nouveautés. Médiathèque municipale de Wervicq-Sud 12 avenue des Sports, 59117 Wervicq-Sud Wervicq-Sud Nord

2022-03-11T15:00:00 2022-03-11T18:00:00;2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T12:00:00;2022-03-12T14:00:00 2022-03-12T17:00:00;2022-03-15T16:00:00 2022-03-15T18:00:00;2022-03-16T10:00:00 2022-03-16T12:00:00;2022-03-16T14:00:00 2022-03-16T18:00:00;2022-03-18T15:00:00 2022-03-18T18:00:00;2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T12:00:00;2022-03-19T14:00:00 2022-03-19T17:00:00

