Bibliophiles, faites-vous plaisir ! La Médiathèque propose à la vente des documents sortis de leurs collections afin de renouveler les fonds. Romans, mangas, documentaires, BD,… Il y en aura pour tous les âges et toutes les sensibilités. L'ensemble des bénéfices sera reversé à l'AFM Téléthon. Rendez-vous le samedi 3 décembre ! Accès libre de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.

