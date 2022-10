Braderie de la Croix Rouge Yssingeaux Yssingeaux Catégories d’évènement: Haute-Loire

Yssingeaux

Braderie de la Croix Rouge Yssingeaux, 21 octobre 2022, Yssingeaux. Braderie de la Croix Rouge

Avenue du 8 Mai RV à la Salle de la Coupe du Monde Yssingeaux Haute-Loire Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire RV à la Salle de la Coupe du Monde Avenue du 8 Mai

2022-10-21 09:00:00 – 2022-10-21 16:00:00

RV à la Salle de la Coupe du Monde Avenue du 8 Mai

Yssingeaux

Haute-Loire Yssingeaux Venez chiner des vêtements Hiver pour hommes, femmes, enfants, bébés +33 6 84 83 62 16 RV à la Salle de la Coupe du Monde Avenue du 8 Mai Yssingeaux

dernière mise à jour : 2022-10-13 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Yssingeaux Autres Lieu Yssingeaux Adresse Yssingeaux Haute-Loire Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire RV à la Salle de la Coupe du Monde Avenue du 8 Mai Ville Yssingeaux lieuville RV à la Salle de la Coupe du Monde Avenue du 8 Mai Yssingeaux Departement Haute-Loire

Yssingeaux Yssingeaux Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yssingeaux/

Braderie de la Croix Rouge Yssingeaux 2022-10-21 was last modified: by Braderie de la Croix Rouge Yssingeaux Yssingeaux 21 octobre 2022 Avenue du 8 Mai RV à la Salle de la Coupe du Monde Yssingeaux Haute-Loire Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire Haute-Loire Yssingeaux

Yssingeaux Haute-Loire