Braderie de jouets

Le bateau, le samedi 11 décembre

14:00

L’antenne de Versailles du Secours populaire organise une grande braderie où est proposé à la vente le reliquat des jouets neufs et occasion, après l’attribution d’un jouet neuf à chacun des enfants inscrits dans la structure et aux enfants des détenus de la Maison d’Arrêt de Versailles.

Entrée libre

2021-12-11T14:00:00 2021-12-11T17:00:00

