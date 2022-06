Braderie de Guichen Guichen Guichen Catégories d’évènement: Guichen

Ille-et-Vilaine

Braderie de Guichen Guichen, 4 septembre 2022, Guichen. Braderie de Guichen

Centre Bourg de Guichen Guichen Ille-et-Vilaine CDC – Vallons de Haute Bretagne Communauté

2022-09-04 – 2022-09-04 Guichen

Ille-et-Vilaine Guichen Flâner dans le bourg, chiner et dénicher de petits trésors… C’est ce que vous propose le Comité des fêtes de Guichen ! Les bradeurs investiront le bourg toute la journée du 1er septembre. Petite restauration sur place. comitedesfetes.guichen@orange.fr +33 6 38 52 52 86 https://www.guichenpontrean.fr/ Flâner dans le bourg, chiner et dénicher de petits trésors… C’est ce que vous propose le Comité des fêtes de Guichen ! Les bradeurs investiront le bourg toute la journée du 1er septembre. Petite restauration sur place. Guichen

dernière mise à jour : 2022-06-28 par CDC – Vallons de Haute Bretagne Communauté

Détails Catégories d’évènement: Guichen, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Guichen Adresse Centre Bourg de Guichen Guichen Ille-et-Vilaine CDC - Vallons de Haute Bretagne Communauté Ville Guichen lieuville Guichen Departement Ille-et-Vilaine

Guichen Guichen Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guichen/

Braderie de Guichen Guichen 2022-09-04 was last modified: by Braderie de Guichen Guichen Guichen 4 septembre 2022 Centre Bourg de Guichen Guichen Ille-et-Vilaine CDC - Vallons de Haute Bretagne Communauté

Guichen Ille-et-Vilaine