Braderie de Biarritz Biarritz, 25 août 2022, Biarritz.

2022-08-25 09:00:00 – 2022-08-25 19:00:00

Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Profitez de 2 jours de shopping dans les rues de de Biarritz à l’occasion de la grande braderie organisée par les commerçants du centre ville.

Près de 150 boutiques de Biarritz proposent les plus grandes marques à prix dégriffés. Prêt-à-porter, lingerie, chaussures, accessoires de mode, bagagerie , parfums et produits de beauté, décoration de la maison, linge de table et de maison….

+33 5 59 22 37 10

ville de biarritz

Biarritz

