Braderie Dax, vendredi 2 février 2024.

Braderie Dax Landes

Venez profiter du cœur de ville, flâner dans les rues et bien-sûr faire de bonnes affaires pour le dernier week-end des soldes.

Parking gratuit samedi après-midi

Organisé par Daxatou, l’association des commerçants et artisans du Grand Dax. .

Rues piétonnes

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 09:00:00

fin : 2024-02-03 19:00:00



L’événement Braderie Dax a été mis à jour le 2024-01-25 par OT Grand Dax