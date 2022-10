Braderie d’automne du Secours Populaire de Plouha Plouha Plouha Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Ctes-d’Armor Plouha Côtes-d’Armor Puériculture, linge de maison, vêtement d’hiver, adulte et enfant, et de sport… Venez faire de bonnes affaires tout en aidant nos actions solidaires : l’intégralité des sommes récoltées aidera l’association dans ses actions en faveur des plus démunis. Entrée par le parking à l’arrière du bâtiment de l’Hermine. contact@spf22.org +33 2 96 22 47 68 Place de la République Espace Hermine Plouha

