Braderie d’automne Bergheim, 3 octobre 2021-3 octobre 2021, Bergheim.

Braderie d’automne 2021-10-03 – 2021-10-03

Bergheim 68750

0 EUR Le Cercle Saint-Sébastien de Bergheim vous invite à sa braderie enfants. Venez faire des folies pour vos enfants et dénichez vêtements, jouets, livres et matériel de puériculture parmi un éventail de plus de 50 exposants. Une petite restauration et un coin jeux pour enfant seront également disponibles sur place.

Les bénéfices profiteront intégralement au fonctionnement et à l’investissement des nombreuses activités de l’association.

Le Cercle Saint-Sébastien de Bergheim organise une braderie enfants, l’occasion de dénicher des vêtements, jouets et matériel de puériculture à prix bradés.

+33 6 82 04 51 40

dernière mise à jour : 2020-11-03 par