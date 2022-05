Braderie d’Ascq Braderie d’Ascq, 2 octobre 2022, Villeneuve-d'Ascq.

**Dimanche 2 octobre 2022, l’union des Commerçants d’Ascq organise une braderie de 8h à 15h.** ### Rues concernées : * rue Gaston-Baratte (dans la partie comprise entre la rue Jean-Baptiste-Lebas et la rue des Martyrs), * rue du Chemin-Vert, * rue du Maréchal-Joffre ### Réservations au magasin D’Ame Déco, 109 bis rue Gaston Baratte : * Mercredi 14 septembre de 14h30 à 17h pour les riverains. * Samedi 17 septembre de 10h à 12h pour tout le monde ### Infos braderie La ville de Villeneuve d’Ascq et les associations organisatrices des braderies et vide-greniers sont heureuses de vous accueillir pour chiner, découvrir l’objet recherché, en un mot faire de «bonnes affaires» ou tout simplement vous promener. Pour rappel les vide-greniers sont réservés uniquement aux particuliers alors que les braderies sont ouvertes aux particuliers et professionnels. Nous vous rappelons quelques consignes pour le bon déroulement de ces manifestations : Respect du code de la route en matière de stationnement : – ne pas stationner sur les places réservées aux PMR, – ne pas stationner sur les accès pompiers, – ne pas stationner devant les portes de garage, ne pas stationner sur les trottoirs pour faciliter le cheminement des riverains, – ne pas stationner sur les pistes cyclables, – ne pas stationner sur les espaces verts, – utiliser les parkings existants sur le quartier, – ne pas stationner le long des voies à grande circulation (Bd de l’Ouest et Bd de Mons), – pour des raisons de sécurité, nous demandons aux exposants de rouler au pas en arrivant et en repartant du lieu de braderie. Respect de l’environnement : – des poubelles de rues sont à votre disposition pour y déposer papiers gras, bouteilles, etc.

