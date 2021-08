Plestin-les-Grèves Plestin-les-Grèves Côtes-d'Armor, Plestin-les-Grèves Braderie d’affiches de cinéma Plestin-les-Grèves Plestin-les-Grèves Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plestin-les-Grèves Côtes d’Armor Plestin-les-Grèves Les affiches de cinéma, grandeur nature, seront exposées sur les sièges de la salle n° 1 au cinéma Le Douron. Des petits formats également disponibles.

Dimanche 15 août, 9?h?30 à 12?h, cinéma Le Douron, place de Launceston, Plestin-les-Grèves. Tarif 6?€, réduit 3?€, vente par lot également 6?€. Contact : 06 73 32 66 77. odile@cinema-ledouron.fr http://cinema-ledouron.fr/ Les affiches de cinéma, grandeur nature, seront exposées sur les sièges de la salle n° 1 au cinéma Le Douron. Des petits formats également disponibles.

dernière mise à jour : 2021-07-30 par

