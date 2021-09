Colomiers Mairie de Colomiers Colomiers, Haute-Garonne Braderie d’affiches de cinéma Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

### Braderie d’affiches de films A l’approche de la fermeture du Central, participez à notre grande braderie d’affiches de films. > Le samedi 18 et dimanche 19 sept. de 15h à 19h30 (hall du cinéma) Le [catalogue est en ligne ici](https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/Cinema/Evenements/Fermeture_Central/Catalogue_Affiches_cinema_le_Central_-_Sept_2021.pdf). N’hésitez pas à p[ré-commander en ligne ici](https://forms.gle/abHzw1P9DvCZh97K9). Vous pourrez venir au cinéma récupérer votre commande sans attendre. ![](https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/_processed_/9/c/csm_IMG_4055_e80f6f3b12.jpg) Horaires ——– de 15h00 à 19h30 **Détails sur le lieu**: dans le hall du cinéma le Central (43 rue du Centre) dans le hall du cinéma le Central (43 rue du Centre) Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

