Braderie Castelnau-Magnoac, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Castelnau-Magnoac. Braderie 2021-07-17 09:00:00 09:00:00 – 2021-08-14 12:00:00 12:00:00 CASTELNAU-MAGNOAC 2 rue de Toulouse

Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées Castelnau-Magnoac L’association recherche des bénévoles, les contacter. Vêtements homme, femme, enfant ; chaussures, linge de maison et jouets.

Tous les samedis.

Les jeudis 15 juillet et 5 août ouvert de 14h à 16h. +33 6 73 66 15 67 L’association recherche des bénévoles, les contacter. dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Castelnau-Magnoac, Hautes-Pyrénées Étiquettes évènement : Autres Lieu Castelnau-Magnoac Adresse CASTELNAU-MAGNOAC 2 rue de Toulouse Ville Castelnau-Magnoac lieuville 42.79883#0.40889

Évènements liés