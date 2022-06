BRADERIE – BROCANTE Florange Florange Catégories d’évènement: Florange

Moselle

BRADERIE – BROCANTE Florange, 10 juillet 2022, Florange. BRADERIE – BROCANTE

Grand Rue Florange Moselle

2022-07-10

Moselle La ville de Florange est heureuse de vous annoncer la Braderie / Brocante 2022 !

Les commerçants seront présents dans la Grand Rue, de la rue Lothaire jusqu’à la rue des Prés.

Des stands de restauration seront présents sur place, pour le bonheur des petits et des grands !

Soyez au rendez-vous !

