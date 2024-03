BRADERIE/ BROCANTE DE LA SAINT JACQUES Place des Pêcheurs La Charité-sur-Loire, dimanche 28 juillet 2024.

BRADERIE/ BROCANTE DE LA SAINT JACQUES Place des Pêcheurs La Charité-sur-Loire Nièvre

Le temps d’une journée le centre ville de la Charité-sur-Loire fait le grand déballage !

Commerçants et habitants se retrouvent pour vendre leurs affaires.

Quelques animations, restauration et buvette sur place permettront aux visiteurs de passer une belle journée dans notre Cité !

Les commerçants et habitants pourront s’inscrire courant mois de Mai 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-28 08:30:00

fin : 2024-07-28 18:00:00

Place des Pêcheurs Centre-ville

La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté evenement@lacharitesurloire.fr

L’événement BRADERIE/ BROCANTE DE LA SAINT JACQUES La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2024-03-01 par COORDINATION NIEVRE