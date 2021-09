Liévin Maison de la Mémoire Liévin, Pas-de-Calais Braderie aux livres 2021 Maison de la Mémoire Liévin Catégories d’évènement: Liévin

Pas-de-Calais

le dimanche 19 septembre à 09:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2021, l’association Vivre Lire en partenariat avec la Médiathèque, organise sa nouvelle braderie aux livres. La Médiathèque Jacques Duquesne donne la possibilité au public d’acheter certains documents qui ne sont plus proposés dans ses collections: romans, documentaires, livres pour enfants, bandes déssinées, CD… pour le prix d’un euro. Les particuliers pourront également venir vendre leurs livres, les emplacements au mètre sont gratuits et sur réservation. Un bulletin d’inscription est à retirer et à remplir sur le pôle Gambetta de la Médiathèque à Liévin.

Entrée libre dans le respect des règles sanitaires

