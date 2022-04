Braderie à Saint-Lunaire Saint-Lunaire Saint-Lunaire Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Braderie à Saint-Lunaire Saint-Lunaire, 8 mai 2022, Saint-Lunaire. Braderie à Saint-Lunaire Salle Omnisport 361 Rue de la Saudrais Saint-Lunaire

2022-05-08 10:00:00 – 2022-05-08 17:00:00 Salle Omnisport 361 Rue de la Saudrais

Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine Saint-Lunaire Braderie de 84 particuliers. 10 €/2, 50 m

Exposants en alimentaire refusés

Inscription le 2 avril 2022 de 10h30 à 12h30 dans le hall de l’école Maternelle Publique François Renaud

