Grande braderie à la médiathèque Jean-Michel bollé, REDON .

Tout à un euro : livres, BD, revues, CD,… Samedi 11 septembre de 10h à 18h.

Accès sur présentation du passe sanitaire. +33 2 99 71 29 38 Grande braderie à la médiathèque Jean-Michel bollé, REDON .

