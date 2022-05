Braderie à la ressourcerie

Braderie à la ressourcerie, 16 juillet 2022, . Braderie à la ressourcerie

2022-07-16 – 2022-07-16 la Ressourcerie de Scey-sur-Saône organise une braderie au magasin de 10h à 12h et de 13h à 17h. Accès gratuit. 50% sur tout le magasin.

infos au 09 84 11 82 96 la Ressourcerie de Scey-sur-Saône organise une braderie au magasin de 10h à 12h et de 13h à 17h. Accès gratuit. 50% sur tout le magasin.

infos au 09 84 11 82 96 dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville