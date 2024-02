Braderie -50% ZAC de l’écu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, samedi 2 mars 2024.

Braderie -50% ZAC de l’écu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Samedi 2 mars, RDV à la ressourcerie pour une traditionnelle braderie !

Comme on est de nature généreuse et qu’on aime vous faire plaisir, on vous offre 50% de remise en caisse sur toute la boutique *!

Vêtements, livres, mobilier, électroménager, jouets, décoration… Venez nous aider à faire de la place dans les rayons !

*Hors articles étiquetés point rouge. Remise non valable sur les articles réservés non payés. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02

fin : 2024-03-02

ZAC de l’écu Ressourcerie Res’urgence

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté contact@res-urgence.org

