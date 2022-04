BRAD MEHLDAU TRIO Meslay-du-Maine, 28 mai 2022, Meslay-du-Maine.

BRAD MEHLDAU TRIO Salle Socioculturelle 16 Place de la Poste Meslay-du-Maine

2022-05-28 – 2022-05-28 Salle Socioculturelle 16 Place de la Poste

Meslay-du-Maine Mayenne Meslay-du-Maine

42 EUR Brad Mehldau Trio

USA

Grammy Awards 2020 pour le meilleur album jazz instrumental de l’année

Nomination au Grammy Awards en 1997 & 2016

Prix Miles Davis 2006 au Festival international de jazz de Montréal.

Pianiste américain, virtuose reconnu pour ses talents d’improvisateur, Brad MEHLDAU, du Wigmore Hall de Londres au Carnegie Hall de New York en passant par les festivals de Marciac, Montréal, et autres coins du monde, mène une carrière remarquée. Interprète des répertoires classique, jazz, ou pop-rock, il explore, s’imprègne, emprunte, compose et recompose pour nous livrer sur l’instant sa vision moderne et créatrice, toujours lyrique, où genres savant et populaire ne font plus qu’un.

En 1995, il crée son fameux trio, en découleront toute une série d’albums, tous adulés par la critique, ainsi que diverses collaborations avec Pat METHENY, Charlie HADEN, Lee KONITZ, John SCOFIELD, Joshua REDMAN, Michael BRECKER, Wayne SHORTER…

Il s’inspire des pianistes de jazz tels que : Bill EVANS, Keith JARRETT, Oscar PETERSON, Herbie HANCOCK, mais aussi par les compositeurs romantiques allemands comme Schubert, Schuman, Beethoven, Bach. Cet artiste aime surprendre et émerveiller par son lyrisme.

Brad MEHLDAU investit également d’autres contrées. Sans jamais vouloir se limiter artistiquement, il choisit de mettre au goût du jour des succès de chanteurs médiatiques parmi lesquels on peut citer Radiohead, The Beatles, Paul SIMON, Nirvana, Jeff BUCKMEY, Oasis, Massive Attack, Léo Ferré, Pink Floyd, et reprend aussi la musique brésilienne (Chico Buarque).

On retrouve par ailleurs la musique de Brad MEHLDAU au cinéma, pour des films de Stanley KUBRICK, Wim WENDER, Clint EASTWOOD, Yvan ATTAL…

La venue inespérée de ce trio sur notre festival annonce un concert de grande classe, d’une beauté rare, d’un moment privilégié et merveilleux à ne manquer pour rien au monde…

Brad MEHLDAU : piano,

Larry GRENADIER : contrebasse,

Jeff BALLARD : batterie.

Dans le cadre du Festival des Ateliers Jazz de Meslay-Grez, découvrez Brad Mehldau Trio le samedi 28 mai à 20h30 à Meslay-du-Maine.

info@festivaljazz-meslay.com +33 2 43 64 37 45 https://www.festivaljazz-meslay.com/

