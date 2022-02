Brad Mehldau | The Beatles / Suite : April 2020 Dijon, 12 mars 2022, Dijon.

Brad Mehldau | The Beatles / Suite : April 2020 Auditorium 11 Boulevard de Verdun Dijon

2022-03-12 Auditorium 11 Boulevard de Verdun

Dijon Côte-d’Or

Artiste bouillonnant et polymorphe, Brad Mehldau ne s’approche jamais d’un piano que pour démontrer l’inanité des étiquettes. Son jazz mâtiné de rock, mais aussi de rythmes brésiliens et pop, déploie une inventivité dans laquelle la richesse des références le dispute sans cesse à la spontanéité. Compositeur pour le cinéma, dont le célèbre Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, il témoigne d’un sens dramatique qui ne craint pas la vocalité et le lyrisme, puisque ce subtil héritier de Keith Jarrett ou Herbie Hancock n’en a pas moins assimilé le grand legs romantique de Schubert, Schumann ou Beethoven. Assimilateur surdoué et admirateur de Bach, il surprend également par son jeu contrapuntique et son ironie polytonale, façonnant en liberté, mais toujours avec maestria, son matériau musical.

Auditorium 11 Boulevard de Verdun Dijon

