Brad Mehldau solo – Saison La Soufflerie Théâtre (Le) – Rezé, 16 octobre 2021, Rezé.

2021-10-16 Concerts les 16 et 17 octobre 2021

Horaire : 20:00

Gratuit : non 24 € / 30 € BILLETTERIES : – www.lasoufflerie.org- Billetterie de la Soufflerie, à l’auditorium, 2 avenue de Bretagne à Rezé – 02 51 70 78 00 (mardi au vendredi de 13h30 à 18h30) Concerts les 16 et 17 octobre 2021

Concert. Concert en solo de Brad Mehldau, incarnation d’un jazz en mouvement perpétuel, où styles musicaux et technique s’effacent devant une inventivité et une liberté époustouflantes.Découvert au milieu des années 90, Brad Mehldau est l’un des musiciens les plus célébrés de sa génération. Seul ou accompagné, mu par un sens inné de l’improvisation et de la mélodie, le pianiste a porté haut les couleurs du jazz le plus libre mais a aussi joué Bach, exploré des sonorités plus électroniques ou plus folk. Avec un répertoire de rêve, où se pressent compositions originales et classiques du jazz ou de la pop (sous ses doigts, les mélodies de Radiohead ou des Beatles sont les germes d’improvisations sublimes).Si Brad Mehldau a peu enregistré en solo (trois albums studio seulement), de nombreuses captations live témoignent de la magie de concerts au répertoire éclectique et parfaitement équilibré, comme des moments suspendus entre douceur et fièvre.

Théâtre (Le) – Rezé adresse1} Pont Rousseau Rezé 44400 Pont Rousseau

02 51 70 78 27 cultureetpatrimoine@mairie-reze.fr http://www.lasoufflerie.org