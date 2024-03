Brad Mehldau, solo piano Victoria Hall Genève, vendredi 15 mars 2024.

Brad Mehldau, solo piano Pianiste de jazz probablement le plus important de la jeune génération, Brad Mehldau est un artiste qui compte. Vendredi 15 mars, 20h00 Victoria Hall

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-15T20:00:00+01:00 – 2024-03-15T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-15T20:00:00+01:00 – 2024-03-15T22:00:00+01:00

Brad Mehldau, solo piano acoustique

Pianiste de jazz probablement le plus important de la jeune génération, Brad Mehldau est un artiste surdoué qui compte. En tant que leader de son grand trio avec piano, il célèbre les triomphes sur toutes les grandes scènes de jazz du monde. Adepte des amitiés et collaborations musicales durables, le pianiste a ainsi tissé des liens quasiment osmotiques entre les membres de son trio, permettant une créativité et une complicité sans pareilles. Mais lorsqu’il se retrouve en tête-à-tête avec un piano de concert, c’est une autre liberté que Mehldau privilégie. En prise directe avec le monde de la musique qui le nourrit, il emmène son public dans un voyage mémorable. Comme le dit le New York Times: «Mehldau est le pianiste de jazz le plus influent des vingt dernières années.» Rien à ajouter à cela. Près de dix ans après son dernier concert solo, le 29 janvier 2015, Mehldau sera enfin de retour, seul sur la scène du Victoria Hall.

