Brad Mehldau & Ian Bostridge | YOM & Léo Jassef Parc Floral de Paris, 25 juillet 2022, Paris.

Le lundi 25 juillet 2022

de 20h30 à 00h00

. payant Rendez-vous le lundi 25 juillet • Ouverture des portes à 19h15 • Premier concert à 20h30 ———- TARIFS : • Plein – 30€ • Réduit (demandeurs d’emploi, RSA, familles nombreuses, étudiants, handicapés + accompagnateurs) – 21€ • Super réduit – (12 à 18 ans, cartes émeraudes ou améthyste, carte « Paris Pass Famille », carte d’invalidité des pensionnés de guerre délivré par l’ONAC-VG + accompagnateur) – 15€

Les Nocturnes du Parc Floral c’est : deux concerts en plein air, une soirée inoubliable

BRAD MEHLDAU & IAN BOSTRIDGE – 20:30

Brad Mehldau et Ian Bostridge se sont rencontrés lors de leurs prestations respectives au Schloss Elmau en Allemagne. L’icône du jazz et le ténor d’excellence ont alors échangé autour de leur passion commune pour Robert Schumann. Ainsi est née une amitié. À BOZAR, ils célèbrent leur rencontre en interprétant ensemble l’émouvant Dichterliebe de Schumann. Ils lui associent le cycle de lieder The Folly of Desire que Mehldau a, de sa plume, dédié au timbre souple de son ami chanteur. Les textes de ces charmantes mélodies chantant l’amour et le désir humain sont signés Brecht, Yeats, Goethe et Blake.

LINE UP :

Brad Mehldau – piano

Ian Bostridge – ténor





YOM & LÉO JASSEF – 22:30

Connu pour être un des plus grands virtuoses mondiaux de son instrument, Yom change aujourd’hui radicalement sa vision artistique avec son album CÉLÉBRATION (Komos Jazz, 28 mai 2021) pour se recentrer sur l’essentiel, éliminer l’artifice et le factice et accéder de l’intérieur à la nudité de l’émotion véritable, donner accès à ses paysages intérieurs d’une pudeur touchante, provoquer la prise de conscience que mouvement, beauté, bonheur ne peuvent éclore que de l’intérieur.

Le duo avec Léo Jassef part en tournée dans une version scénique de l’album librement interprétée, où les mélodies fragiles du disque côtoient les improvisations épiques propres au live, dans une recherche de suspension du temps, d’introspection, de contemplation à vivre comme un murmure, une caresse, une larme de tendresse irriguant la surface aride de nos émotions prisonnières, un jaillissement d’amour sur l’horizon désertique de notre solitude originelle, une cérémonie, une prière, un rituel, une révélation, une méditation collective… une CÉLÉBRATION.

LINE UP :

Yom – clarinette

Léo Jassef – Piano

Parc Floral de Paris Route de la Pyramide 75012 Paris

Parc Floral de Paris Route de la Pyramide 75012 Paris

Contact : https://festivalsduparcfloral.paris communication@traffixmusic.com

