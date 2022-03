BRAD MEHLDAU en récital Scène 55, 11 mars 2022, Mougins.

Le pianiste de jazz **Brad Mehldau** se produit depuis le début des années 1990 avec son trio et en tant que récitaliste. Fasciné par la construction formelle de la musique, il est aussi un improvisateur qui garantit la surprise et l’émerveillement. Il travaille avec de nombreux musiciens de jazz : Pat Metheny, Wayne Shorter, John Scofield, Charles Lloyd (…) et collabore depuis plus de dix ans avec le saxophoniste Mark Turner et les guitaristes Peter Bernstein et Kurt Rosenwinkel. Il compose pour le cinéma (_Eyes Wide Shut_ de Stanley Kubrick, _The Million Dollar Hotel_ de Wim Wender, _Ma femme est une actrice_, d’Yvan Attal). Le Carnegie Hall de New York lui commande plusieurs œuvres pour piano et voix qu’il enregistre avec la soprano Renée Fleming (_Love Sublime_, 2006) ; ainsi qu’un cycle de chansons d’amour pour la mezzo-soprano Anne Sofie von Otter, (_Love Songs_, 2010). De 2009 à 2011, il est artiste en résidence du Wigmore Hall de Londres. En 2013, il crée _Variations on a Melancholy Theme_, une pièce pour orchestre qu’il interprète aux côtés de l’Orpheus Chamber Orchestra et du Britten Sinfonia. Il est titulaire de la Richard and Barbara Deb’s Composer’s Chair du Carnegie Hall, devenant le premier artiste de jazz à détenir ce poste depuis sa création en 1995.

