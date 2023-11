SUPER LOTO « Spécial Bons d’Achats » Salle des fêtes, Bracquetuit Bracquetuit Catégories d’Évènement: Bracquetuit

Seine-Maritime SUPER LOTO « Spécial Bons d’Achats » Salle des fêtes, Bracquetuit Bracquetuit, 9 décembre 2023T 18:30, Bracquetuit. SUPER LOTO « Spécial Bons d’Achats » Salle des fêtes, Bracquetuit Bracquetuit Samedi 9 décembre, 18h30 Super LOTO « Spécial Bons d’achats » Samedi 9 décembre, 18h30 1 Super LOTO « Spécial Bons d’achats » à Bracquetuit Samedi 9 décembre dès 18h30. Renseignements et réservations au 06 65 94 11 45. On vous attends nombreux !

2 € le carton, 6 cartons 10 €, 14 cartons pour 20 €
Salle des fêtes, Bracquetuit
293, rue du Puits, 76850 BRACQUETUIT
Bracquetuit 76850 Seine-Maritime

