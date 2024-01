Démontage aux Jardins de Bracquetuit Bracquetuit, samedi 28 septembre 2024.

Démontage aux Jardins de Bracquetuit Bracquetuit Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-09-28

fin : 2024-09-29

Venez profiter d’une journée participative pour le démontage du barnum, et des infrastructures du parc après la saison, et fêter la première saison culturelle du domaine !

Sont invitées toutes les personnes qui souhaitent aider sur ces deux jours.

Un dîner buffet est organisé samedi soir et dimanche, un goûter en fin d’après-midi avec tous les bénévoles. (week-end, participatif avec entrée gratuite)

21 Place de l’Église

Bracquetuit 76850 Seine-Maritime Normandie



L’événement Démontage aux Jardins de Bracquetuit Bracquetuit a été mis à jour le 2024-01-18 par Office de Tourisme Terroir de Caux