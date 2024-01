Festival de la Sainte-Marguerite Bracquetuit, vendredi 12 juillet 2024.

Festival de la Sainte-Marguerite Bracquetuit Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-07-12

fin : 2024-07-14

Venez profiter de la fête du village autour du château de Bracquetuit au cours d’un week-end de riche en animations !

– Concert de jazz le vendredi soir

(Payant)

– Concert classique samedi soir

(Payant)

– Messe lyrique le dimanche matin

(Gratuit)

– Marché du végétal avec pépiniériste, vente directe de produits fermiers, maraîchage et artisanat d’art /samedi et dimanche.

– Scène ouverte pour les Artistes durant les deux jours (musique, théâtre, spectacles…)

– restauration sur place

21 Place de l’Église

Bracquetuit 76850 Seine-Maritime Normandie



