Visites des jardins de Bracquetuit Bracquetuit, samedi 13 avril 2024.

Visites des jardins de Bracquetuit Bracquetuit Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-04-13

fin : 2024-04-14

Ouverture du parc au public avec visites guidées et visites libres, et des activités sur place.

Le parc sera également ouvert aux artistes qui souhaitent y exposer (gratuitement, contacter l’association pour valider l’emplacement des œuvres).

Ouverture du parc au public avec visites guidées et visites libres, et des activités sur place.

Le parc sera également ouvert aux artistes qui souhaitent y exposer (gratuitement, contacter l’association pour valider l’emplacement des œuvres).

.

21 Place de l’Église

Bracquetuit 76850 Seine-Maritime Normandie



L’événement Visites des jardins de Bracquetuit Bracquetuit a été mis à jour le 2024-01-18 par Office de Tourisme Terroir de Caux