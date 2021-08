Brace ! Brace ! + SIZ + Hobby L’international, 29 septembre 2021, Paris.

Brace ! Brace ! mêle l’esprit « weird-pop » d’Unknown Mortal Orchestra ou de Metronomy, les guitares éclairées de Deerhunter sans renier une esthétique 90’s bercée au son de Blur et Dinosaur Jr.

Le premier LP du quatuor pop parisien dévoilait une bizarrerie singulière, où le désordre venait tranquillement perturber les élans pop. L’occasion aussi d’assumer une identité de groupe particulière, un pêle-mêle invoquant parfois l’esprit « weird-pop » d’Unknown Mortal Orchestra ou de Metronomy, les guitares éclairées de Deerhunter sans renier une esthétique 90’s bercée au son de Blur et Dinosaur Jr.

La suite serait parait-il dans les tuyaux pour tout bientôt, l’occasion de découvrir sur scène ce que le groupe prépare…

Nourri au grunge et au shoegaze des 90’s, SIZ produit une musique énergique et massive comme en témoigne son premier album, Liquid, paru en 2019 sur Flippin’ Freaks Records. Après plusieurs tournées dévastatrices et un nouveau double single à l’orchestration plus ambitieuse et frisant avec la pop, paru cet été, SIZ a rodé un set puissant et calibré, dont on ne ressort que rarement indemne.

Passe-temps préféré ou favori, que l’on pratique à l’instar d’occupations habituelles

