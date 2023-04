BROCANTE, 14 mai 2023, Brabant-sur-Meuse.

Venez déambuler dans les rues du village lors de la brocante annuelle le dimanche 14 mai 2023 de 6h à 18h. Restauration sur place.. Tout public

Dimanche 2023-05-14 à 06:00:00 ; fin : 2023-05-14 18:00:00. 0 EUR.

Brabant-sur-Meuse 55100 Meuse Grand Est



Come and stroll through the streets of the village during the annual flea market on Sunday, May 14, 2023 from 6 am to 6 pm. Catering on the spot.

Venga a pasear por las calles del pueblo durante el mercadillo anual el domingo 14 de mayo de 2023 de 6:00 a 18:00 horas. Restauración in situ.

Schlendern Sie beim jährlichen Flohmarkt am Sonntag, den 14. Mai 2023, von 6 bis 18 Uhr durch die Straßen des Dorfes. Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-04-12 par OT DU PAYS D’ARGONNE