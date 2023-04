BROCANTE, 14 mai 2023, Brabant-en-Argonne.

Venez déambuler dans les rues de Brabant en Argonne lors de la brocante organisée le dimanche 14 mai 2023 de 6h à 18h par le comité des fêtes du village. Une buvette et une petite restauration sera proposée au cours de la journée.. Tout public

Dimanche 2023-05-14 à 06:00:00 ; fin : 2023-05-14 18:00:00. 0 EUR.

Brabant-en-Argonne 55120 Meuse Grand Est



Come and stroll through the streets of Brabant en Argonne during the flea market organized on Sunday, May 14, 2023 from 6am to 6pm by the village’s festival committee. A refreshment stand and a small restaurant will be proposed during the day.

Venga a pasear por las calles de Brabant en Argonne durante el mercadillo organizado el domingo 14 de mayo de 2023 de 6:00 a 18:00 por el comité de fiestas del pueblo. Durante el día habrá un bar y un pequeño restaurante.

Schlendern Sie durch die Straßen von Brabant en Argonne bei dem Trödelmarkt, der am Sonntag, den 14. Mai 2023 von 6 bis 18 Uhr vom Festkomitee des Dorfes organisiert wird. Im Laufe des Tages werden ein Getränkestand und kleine Snacks angeboten.

Mise à jour le 2023-04-12 par OT DU PAYS D’ARGONNE