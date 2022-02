BPI France : à chaque projet son financement SQY Cub Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Yvelines

BPI France : à chaque projet son financement SQY Cub, 22 mars 2022, Guyancourt. BPI France : à chaque projet son financement

SQY Cub, le mardi 22 mars à 14:30

**Découvrez les aides de BPI France correspondant à vos besoins !** Présentation globale des aides de la BPI (amorçage, développement, les différents prêts, les garanties en fonds propres, etc.), puis des aides à l’innovation.

Participation gratuite – Inscription obligatoire

Animé par Pierre CHALLAN BELVAL, Délégué Innovation Réseaux IDF – BPI France SQY Cub 3 avenue du centre, Guyancourt Guyancourt Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T14:30:00 2022-03-22T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Guyancourt, Yvelines Autres Lieu SQY Cub Adresse 3 avenue du centre, Guyancourt Ville Guyancourt lieuville SQY Cub Guyancourt Departement Yvelines

SQY Cub Guyancourt Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guyancourt/

BPI France : à chaque projet son financement SQY Cub 2022-03-22 was last modified: by BPI France : à chaque projet son financement SQY Cub SQY Cub 22 mars 2022 Guyancourt SQY Cub Guyancourt

Guyancourt Yvelines