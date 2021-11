BP Zoom Bressuire, 19 décembre 2021, Bressuire.

BP Zoom Place Jules Ferry Le Théâtre Bressuire

2021-12-19 – 2021-12-19 Place Jules Ferry Le Théâtre

Bressuire Deux-Sèvres Bressuire

8 12 EUR D’un côté le grand naïf, la tête dans les étoiles ; de l’autre, le petit pince-sans-rire, malin comme tout. BP Zoom est le seul duo de clowns qui réussisse ce mélange unique de burlesque et de poésie absurde tout en restant tellement humains. C’est du Chaplin, du Laurel et Hardy, des petits hommes et des grands clowns !

D’un côté le grand naïf, la tête dans les étoiles ; de l’autre, le petit pince-sans-rire, malin comme tout. BP Zoom est le seul duo de clowns qui réussisse ce mélange unique de burlesque et de poésie absurde tout en restant tellement humains. C’est du Chaplin, du Laurel et Hardy, des petits hommes et des grands clowns !

+33 5 49 80 61 55

D’un côté le grand naïf, la tête dans les étoiles ; de l’autre, le petit pince-sans-rire, malin comme tout. BP Zoom est le seul duo de clowns qui réussisse ce mélange unique de burlesque et de poésie absurde tout en restant tellement humains. C’est du Chaplin, du Laurel et Hardy, des petits hommes et des grands clowns !

Eva Janetti

Place Jules Ferry Le Théâtre Bressuire

dernière mise à jour : 2021-11-23 par OT Bocage Bressuirais