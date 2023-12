Vacances de Noël au Château de Suze-la-Rousse BP 9 Suze-la-Rousse, 23 décembre 2023 07:00, Suze-la-Rousse.

Suze-la-Rousse,Drôme

Le temps d’une visite guidée, découvrez comment la comtesse de Suze passe ses journées de fêtes de fin d’année. En famille, découvrez quel roi est venu au château. Vous pourrez aussi incarner un naturaliste pour découvrir le parc boisé du château !.

2023-12-23 fin : 2023-01-07 . EUR.

BP 9 Château de Suze la Rousse

Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Take a guided tour and discover how the Countess de Suze spends her days during the festive season. As a family, discover which king came to the château. You can also take on the role of a naturalist to discover the château’s wooded grounds!

Haz una visita guiada y descubre cómo pasa sus días la Condesa de Suze durante las fiestas. Descubra en familia qué rey vino al castillo. También puede adoptar el papel de un naturalista y descubrir los bosques del castillo

Während einer geführten Tour erfahren Sie, wie die Gräfin von Suze ihre Tage an den Weihnachtsfeiertagen verbringt. Finden Sie mit Ihrer Familie heraus, welcher König das Schloss besucht hat. Sie können auch in die Rolle eines Naturforschers schlüpfen, um den bewaldeten Schlosspark zu erkunden!

Mise à jour le 2023-12-06 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence