Bien plus qu’une simple visite d’un monument Unesco, la découverte de l’abbaye est un réel voyage à travers les siècles. Remontez le temps jusqu’au Moyen Âge et relevez des défis en famille ou entre amis ! Équipé d’un casque et d’une tablette numérique, véritables compagnons de visite, explorez cette période de l’histoire : évasion garantie ! Serez-vous à la hauteur ?.

BP 9 place de la Libération

Saint-Savin 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Much more than a simple visit to a UNESCO monument, the discovery of the abbey is a real journey through the centuries. Go back in time to the Middle Ages and take up challenges with your family or friends! Equipped with a headset and a digital tablet, true companions of the visit, explore this period of history: escape guaranteed! Will you be up to the challenge?

Mucho más que una simple visita a un monumento de la UNESCO, el descubrimiento de la abadía es un verdadero viaje a través de los siglos. Retrocede en el tiempo hasta la Edad Media y acepta retos con tu familia o amigos Equipado con unos auriculares y una tableta digital, verdaderos compañeros de la visita, explore este periodo de la historia: ¡escape garantizado! ¿Estarás a la altura del desafío?

Die Entdeckung der Abtei ist viel mehr als nur der Besuch eines Unesco-Denkmals, sie ist eine echte Reise durch die Jahrhunderte. Drehen Sie die Zeit zurück ins Mittelalter und stellen Sie sich mit der Familie oder mit Freunden den Herausforderungen! Ausgestattet mit einem Headset und einem Tablet-PC, den wahren Begleitern Ihres Besuchs, erforschen Sie diese Epoche der Geschichte: Flucht garantiert! Sind Sie der Herausforderung gewachsen?

Mise à jour le 2023-06-09 par Office de Tourisme Sud Vienne Poitou