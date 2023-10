Quizz dégustation à l’aveugle – Fascinant Week-end BP 70022 Les Arcs Catégories d’Évènement: Les Arcs

Var Quizz dégustation à l’aveugle – Fascinant Week-end BP 70022 Les Arcs, 21 octobre 2023, Les Arcs. Les Arcs,Var Visite de cave, dégustation à l’aveugle et quizz sur la dégustation.

Durée: 45 min.

BP 70022 Cellier des Archers

Les Arcs 83460 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Cellar tour, blind tasting and tasting quiz.

Duration: 45 min Visita a la bodega, cata a ciegas y concurso de cata.

Duración: 45 min Besichtigung des Weinkellers, Blindverkostung und Quiz über Weinproben.

