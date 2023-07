Cet évènement est passé In Fine Art Thérapie BP 51 Besançon Catégories d’Évènement: Besançon

Doubs In Fine Art Thérapie BP 51 Besançon, 12 juillet 2023, Besançon. Besançon,Doubs L’Art Thérapie, de quoi s’agit-il ? Une psychothérapie à base de création artistique, dès 7 ans..

fin : . EUR.

BP 51

Besançon 25410 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



What is Art Therapy? Psychotherapy based on artistic creation, from age 7. ¿Qué es la arteterapia? Psicoterapia basada en la creación artística, a partir de los 7 años. Worum geht es bei der Kunsttherapie? Eine Psychotherapie auf der Grundlage künstlerischen Schaffens, ab 7 Jahren. Mise à jour le 2023-07-01 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON Détails Catégories d’Évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu BP 51 Adresse BP 51 Ville Besançon Departement Doubs Lieu Ville BP 51 Besançon

BP 51 Besançon Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/besancon/