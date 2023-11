Déjeuner au truffes BP 5 Grignan, 1 décembre 2023, Grignan.

Grignan,Drôme

Dégustez, à l’occasion des portes ouvertes du domaine, un repas truffe. Au menu, omelettes aux truffes, brie truffé, café gourmand et un verre de vin offert..

2023-12-01 fin : 2023-12-03 . EUR.

BP 5 Domaine de Montine

Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Enjoy a truffle meal at the estate’s open house. On the menu: truffle omelettes, truffle brie, gourmet coffee and a complimentary glass of wine.

Disfrute de una comida a base de trufas en la jornada de puertas abiertas de la finca. En el menú: tortillas trufadas, queso brie trufado, café gourmet y una copa de vino de cortesía.

Probieren Sie anlässlich des Tags der offenen Tür des Weinguts ein Trüffelessen. Auf dem Menü stehen Trüffelomelette, getrüffelter Brie, Gourmetkaffee und ein kostenloses Glas Wein.

Mise à jour le 2023-11-15 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes