Fascinant week-end : Déjeuner automnal au Domaine de Montine BP 5 Grignan, 21 octobre 2023, Grignan.

Grignan,Drôme

On vous propose un déjeuner spécialement concocté pour cet évènement. Accords mets et vins à cette occasion nous vous proposons deux vieux millésimes..

2023-10-21 fin : 2023-10-22 . EUR.

BP 5 Domaine de Montine

Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



We propose a lunch specially concocted for this event. Wine and food pairing for this occasion, we propose two old vintages.

Ofrecemos un almuerzo especialmente preparado para este evento. Maridaje para esta ocasión, proponemos dos añadas antiguas.

Wir bieten Ihnen ein Mittagessen an, das speziell für dieses Ereignis zusammengestellt wurde. Wein- und Speiseempfehlungen zu diesem Anlass bieten wir Ihnen zwei alte Jahrgänge an.

