Fascinant week-end : Visite de la cave du Domaine de Montine BP 5 Grignan, 21 octobre 2023, Grignan.

Grignan,Drôme

Laissez vous guider lors d’une visite commentée de notre cave de vinification et chai d’élevage. Notre boutique reste ouverte toute la journée de 9h à 19h, nous serons très heureux de vous faire découvrir notre large gamme de vins blancs, rosés et rouges..

2023-10-21 09:30:00 fin : 2023-10-22 17:30:00. .

BP 5 Domaine de Montine

Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Let us guide you on a guided tour of our winery and ageing cellar. Our boutique is open all day from 9am to 7pm, and we’ll be delighted to show you our wide range of white, rosé and red wines.

Realice una visita guiada a nuestra bodega de vinificación y crianza. Nuestra tienda está abierta todo el día de 9:00 a 19:00, y estaremos encantados de mostrarle nuestra amplia gama de vinos blancos, rosados y tintos.

Lassen Sie sich bei einem kommentierten Rundgang durch unseren Weinkeller und Weinausbaukeller führen. Unser Geschäft bleibt den ganzen Tag von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Wir freuen uns darauf, Ihnen unsere große Auswahl an Weiß-, Rosé- und Rotweinen zu präsentieren.

Mise à jour le 2023-08-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes