Fascinant week-end : Visite gourmande au Domaine de Montine BP 5 Grignan, 21 octobre 2023, Grignan.

Grignan,Drôme

Pour l’heure de l’apéro une visite gourmande de la cave, dégustation à la barrique de 3 vins blancs accompagnés de 3 verrines..

2023-10-21 11:00:00 fin : 2023-10-22 14:00:00. EUR.

BP 5 Domaine de Montine

Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



For aperitif time, a gourmet tour of the cellar, and barrel tasting of 3 white wines accompanied by 3 verrines.

Para el aperitivo, haga un recorrido gastronómico por la bodega y disfrute de una degustación en barrica de 3 vinos blancos acompañados de 3 verrines.

Für die Aperitifzeit eine Gourmettour durch den Weinkeller, Fassprobe von 3 Weißweinen mit 3 Verrines.

Mise à jour le 2023-08-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes