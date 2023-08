Fascinant week-end : Excursions ludiques au Domaine de Montine BP 5 Grignan, 21 octobre 2023, Grignan.

Grignan,Drôme

Afin de visiter des environs du domaine et de profiter des magnifiques paysages nous vous proposons différentes balades à travers les vignes et les truffières. En trottinette électrique, en calèche, en VTT ou en VTC électrique, le choix vous appartient..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

BP 5 Domaine de Montine

Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In order to visit the estate’s surroundings and enjoy the magnificent scenery, we offer a variety of walks through the vineyards and truffle fields. Electric scooter, horse-drawn carriage, mountain bike or electric VTC, the choice is yours.

Para explorar los alrededores de la finca y disfrutar de sus magníficos paisajes, le proponemos diversos paseos por los viñedos y los campos de trufas. En patinete eléctrico, en coche de caballos, en bicicleta de montaña o en bicicleta de montaña eléctrica, usted elige.

Um die Umgebung des Weinguts zu erkunden und die wunderschöne Landschaft zu genießen, bieten wir Ihnen verschiedene Spaziergänge durch die Weinberge und Trüffelfelder an. Ob mit dem Elektroroller, der Pferdekutsche, dem Mountainbike oder dem Elektrofahrrad – die Wahl liegt bei Ihnen.

